Джакарта, , 09:31 — REGNUM В Индонезии освободили одно из судов, задержанных ВМС Индонезии за вторжение в территориальные воды страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, газовоз под флагом Панамы, на борту которого находилось девять граждан Южной Кореи и восемь граждан Индонезии, был освобожден спустя три месяца после задержания.

Отмечается, что 17 января судно отправилось в Сингапур.

Те не менее, южнокорейский сухогруз, задержанный за вторжение в территориальные воды 9 октября, все еще находится у причала военно-морской базы между островами Бинтан и Батам.

В министерстве сообщили, что представители МИД продолжат работу по сотрудничеству с компанией-владельцем судна, выразившего желание самостоятельно решить вопрос об освобождении.

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