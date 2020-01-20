Пермь, , 09:27 — REGNUM В мини-гостинице «Карамель» по ул. Советской Армии в Перми из-за коммунальной аварии погибли пять человек. По данным издания «Коммерсантъ», произошел прорыв транзитной трубы 1962 года постройки.

По предварительным данным, тепловая централь являлась бесхозной и только в конце 2019 года ее передали в управление ООО «Пермская сетевая компания» (входит в состав компании «Т Плюс»), отмечает СМИ.

Со ссылкой на собственный источник «Коммерсантъ» сообщает также, что трагическому ЧП предшествовал ещё один прорыв теплоцентрали: в 300 метрах от дома № 27 по ул. Советской Армии. В результате без горячего водоснабжения находится 20 жилых домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января в пятиэтажном жилом доме, в подвале которого расположена гостиница, произошел прорыв трубы отопления. Насмерть обварились пятеро постояльцев. Их личности устанавливаются. Три человека доставлены в ожоговый центр. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, которое передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.