п. Кокуй, , 09:26 — REGNUM Несмотря на зиму, Забайкалью приходится бороться с паводком. Как сообщает пресс-служба губернатора, работы по устранению ситуации, связанной с выходом грунтовых вод, понадобились в поселке Кокуй с населением около 7 тысяч человек.

Как пояснил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Андрей Гурулев, угроза подтопления жилых домов сложилась из-за образовавшейся наледи. По словам главы Сретенского района Алексея Закурдаева, для отсыпки песком задействована техника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях аналогичная ситуация наблюдалась в соседней, Иркутской области. Режим ЧС пришлось вводить на территории Олхинского муниципального образования, где из-за промерзания русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха. Создалась угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу Шелехов — Большой Луг.

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