Петропавловск-Камчатский, , 09:11 — REGNUM Три дня вынужден был греться у костра житель Камчатки после того, как заблудился в заснеженном лесу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В МЧС обратился житель Карагинского района Камчатки. Он сообщил, что ещё 15 января его брат выехал из села Ивашки в село Карага и пропал. Спасатели двое суток прочесывали местность в поисках пропавшего человека. На помощь сотрудникам МЧС выдвинулись и волонтёры. За двое суток прочесано было более 500 кв. км местности.

Пропавшего обнаружили довольно далеко от того места, в которое он следовал. Как выяснилось, в непогоду он сбился с пути. Когда мужчина понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин. В лесу при температуре минус 20 градусов он провёл почти трое суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре на Камчатке разыскивали двух девочек-подростков, пропавших по дороге в школу. Девочки нашлись, они живы и здоровы.