Якутск, , 09:08 — REGNUM В Якутске от мошенников пострадал 64-летний мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Потерпевшему позвонил неизвестный и представился оператором сотовой компании. Он предложил оформить перерасчёт за переплату стоимости услуг связи и для получения денег попросил сообщить ему код подтверждения, который поступит в смс-сообщении.

Пожилой доверчивый мужчина растерялся и сделал всё, что просил аферист. Он понял об обмане лишь тогда, когда с его банковской карты исчезли 320 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году жители Чукотки отдали мошенникам 6,5 млн рублей.