Иркутск, , 09:04 — REGNUM Правоохранители Иркутской области со ссылкой на космический мониторинг лесного фонда известили, что за последние два года объем незаконно заготовленной древесины в регионе сократился на 60%, а причиненный в результате противоправных действий ущерб уменьшился с шести до четырёх миллиардов рублей.

Из официального сообщения ГУ МВД Приангарья также следует, что существенной декриминализации лесной отрасли удалось добиться в 10 районах Приангарья (в их числе Иркутский, Заларинский, Зиминский, Нижнеудинский, Куйтунский, Братский, Усть-Илимский районы и ряд других территорий региона).

Всего в 2019 году установлено 700 нелегальных лесозаготовителей, среди которых лидеры 14 организованных преступных групп.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года прокуратура Иркутской области известила, что разрешение на вырубку леса на территории лесного фонда Аларского лесничества были выданы незаконно. Но самым скандальным является уголовное дело, возбуждённое против теперь уже бывшего лесного министра Приангарья Сергея Шеверды. По мнению следствия, он доподлинно знал о незаконности уничтожения 116 гектаров особо ценного леса в региональном заказнике «Туколонь», но ничего не предпринимал.

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Ранее счётная палата указывала, что в 2018 году более половины из не менее 1,3 млн кубических метров леса, вырубленного в России незаконно, пришлось на Приангарье.

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