Горно-Алтайск, , 09:02 — REGNUM Из-за сильного снега, ветра и метели с 21 часов вечера 19 января было ограничено движение для автобусов и грузовиков по федеральной трассе Р-256 на территории Республики Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Движение было восстановлено к утру 20 января. Тем не менее, спасатели призвали водителей тщательно соблюдать меры безопасности на дорогах в этот период.

«Не пренебрегайте предостережениями о необходимости воздержаться от поездок в период метели. следите за сообщениями в средствахмассовой информации», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее на двух участках трассы сошли лавины. Как сообщало ИА REGNUM, 17 января с интервалом в полчаса десятки кубометров снега сошли на дорогу в районе села Камлак и на на подъезде к столице региона Горно-Алтайску.

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