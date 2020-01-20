Катманду, , 08:58 — REGNUM В горах Непала продолжаются поиски четырёх туристов из Южной Кореи, пропавших без вести 17 января после схода снежной лавины. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, снегопад и снежный покров высотой от 4 до 5 метров затрудняют поисковую операцию.

Известно, что горный массив Аннапурна считается относительно простым для восхождения и безопасным. Однако в тот день в районе выпал необычно большой объём снега, что привело к сходу ловины.

В МИД также добавили, что правительство страны оказывает содействие в проведении спасательной операции.

Отмечается, что из Сеула в Непал прибыли группа чрезвычайного реагирования и шестеро родственников пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 17 января на склонах горы Аннапурна, на высоте около 3200 метров. Под лавину попала передавая часть трекинг-группы, в которой находились четверо южнокорейских туристов, являющимися преподавателями школ в провинции Чхунчхон-Намдо и гиды.

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