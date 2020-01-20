Нальчик, , 08:54 — REGNUM Крупный пожар произошел днем 19 января на оптово-продовольственном рынке «Дубки» в столице Кабардино-Балкарии. На территории 250 квадратных метров горели контейнеры с продуктами питания. Пожару был присвоен второй ранг, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

К тушению огня были привлечены 59 пожарных. Использовалось 13 единиц техники. Спустя около 40 минут после получения информации о возгорании огонь был потушен. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и подсчитываются размеры ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года произошел пожар на центральном рынке города Нальчика по улице Пачева. Выгорело в общей сложности около 3200 квадратных метров. Было установлено, что причиной пожара был поджог.

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