Уфа, , 08:57 — REGNUM Женщину в Уфе подозревают в ранении холодным оружием своего сожителя во время распития алкогольных напитков. Об этом 20 января сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла 18 января в столице Башкирии в квартире дома по улице Ферина.

По предварительной версии, 38-летняя сожительница нанесла ранения 44-летнему местному жителю во время ссоры при распитии алкогольных напитков.

Мужчина был госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением спины.

Подозреваемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: «Женщины тоже бьют мужей»: МВД Киргизии о семейном насилии