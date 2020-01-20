Нью-Дели, , 08:50 — REGNUM В столице Индии произошёл крупный пожар. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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Уточняется, что огонь вспыхнул в офисе транспортного департамента Дели в районе Свил-Лайнс сегодня утром, 20 января. По данным пожарной службы города, сообщение о возгорании поступило в 8:38 по местному времени.

К месту ЧП прибыли десять пожарных расчётов. На фотографиях с места событий видно, что огнём охвачен первый этаж здания.

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Сообщений о жертвах пока не поступало. Информации о причине пожара пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года пожар в одном из отелей Нью-Дели унёс жизни 17 человек. Известно, что все 35 номеров трёхэтажной гостиницы Arpit Palace были забронированы членами одной семьи, прибывшими в индийскую столицу по работе.