Хабаровск, , 08:48 — REGNUM В обесточенные северные посёлки Хабаровского края в Верхнебуреинском районе, оставшиеся без света и тепла из-за аварии, отправлен энерговагон из Биробиджана Еврейской АО. Помощь пострадавшим посёлка оказывает ДВЖД.

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По данным ИА ДВ-Новости, один такой вагон уже работает в пострадавших посёлках, второй будет обеспечивать подачу электроэнергии на социальные объекты.

В настоящее время решается вопрос с доставкой из Бурятии новой трансформаторной подстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января 2020 года посёлки Тырма и Аланап северного Верхнебуреинского района из-за аварии остались без света и отопления. В критической ситуации оказались более 2 тыс. человек. Ранее из-за аварии остались без тепла тысячи жителей Хабаровска, Ульчкого и Верхнебуреинского районов.