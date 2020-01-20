Томск, , 08:40 — REGNUM Ребёнок, родившийся в подъезде одного из домов города Томска, находится в стабильном состоянии.

18 января жильцы томской многоэтажки обнаружили в подъезде новорождённую девочку и вызвали скорую помощь. Медики экстренно доставили младенца в областной перинатальный центр.

«Девочка получила лёгкое переохлаждение, но сейчас её состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков», — цитирует канал «Область здоровья» главврача областного перинатального центра Игоря Степанова.

Ребёнок доношенный, находится на искусственном вскармливании, пояснил Степанов. В настоящее время девочка находится в отделении патологии новорождённых и выхаживания недоношенных детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии женщину, подбросившую младенца в подъезд, нашли по ДНК.