Пермь, , 08:31 — REGNUM В Перми во время спасения людей в мини-отеле «Карамель» травмы получили спасатели. Об этом сообщает официальное сообщество службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района на своей странице в соцсети.

Двое сотрудников службы спасения (мужчины в возрасте 34 и 59 лет) получили термические ожоги голеней. От госпитализации отказались.

Напомним, ранее министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, сообщила, что от госпитализации отказались три человека. Они будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.

Третьей пострадавшей, которая отказалась ложиться в больницу, по информации медиков, стала 33-летняя администратор гостиницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января в жилом доме, где на цокольном этаже расположена гостиница, произошел прорыв трубы отопления. Кипяток хлынул в подвал. Смертельно обварились кипятком пять человек. Три человека доставлены в ожоговый центр. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.