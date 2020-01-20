Томск, , 08:29 — REGNUM В городе Томске 19 января произошёл смертельный пожар на ул. Профсоюзной. Как сообщили ИА REGNUM 20 января в ГУ МЧС по Томской области, на территории пилорамы горела дощатая бытовка.

К приезду первого подразделения строение было полностью охвачено огнём. Площадь пожара составила 54 кв. м.

Пожарные обнаружили в бытовке тела двоих мужчин. Личности погибших и причина возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области сгорел очередной торговый центр.