Владивосток, , 08:38 — REGNUM В Приморье суд вынес пожизненный приговор убийце нескольких человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Приморью.

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По данным следствия, в начале убийца застрелил своего подельника по ограблению магазина в городе Дальнереченске, опасаясь, что тот может сдать его полиции — пригласив в безлюдное место, убил его выстрелом из пистолета. Затем в селе Ракитное убил свою сожительницу, подозревая её в измене, а заметая следы — ещё и подругу сожительницы, которая рассказала ему о подозрениях в измене. Также он попытался убить парня, ставшего свидетелем расправы над женщинами, но тому удалось убежать.

По совокупности преступления суд вынес убийце наказание в виде пожизненного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге осужденный на пожизненное заключение маньяк признался в ещё одном преступлении.