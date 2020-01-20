Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM Полиция Алма-Аты задержала мужчину подозреваемого в ограблении и попытке изнасилования казахстанской певицы Уатхан Заханкызы. Об этом написала руководитель фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари на своей странице в Facebook.

По её данным, нападение произошло в ночь с 11 на 12 января 2020 года в 23 часа 30 минут (20:30 мск). Согласно сообщению фонда, мужчина ограбил певицу, угрожая ножом.

Мужчина сел на переднее сидение Заханкызы в момент, когда женщина прогревала автомобиль, и приказал ехать в неизвестном направлении. Злоумышленник, по словам певицы, снял все деньги с мобильного банка и попытался её изнасиловать, однако отказался от преступного замысла после того, как она сообщила о своей мнимой беременности.

Злоумышленник пообещал оставить женщину в покое, если она никому не сообщит о случившемся. Однако после того, как мужчина покинул автомобиль, Заханкызы направилась в полицию и сообщила о случившемся. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2019 года в Алма-Ате был убит казахстанской фигурист Денис Тен. Олимпийский призер получил ножевое ранение от грабителей, которые пытались похитить боковые стекла на его автомобиле.

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