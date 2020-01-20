Уфа, , 08:23 — REGNUM Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в Башкирии во время аварии с участием КамАЗа. Об этом 20 января сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло утром 19 января на 22 км шоссе Западный обход Уфы. Произошло столкновение встречных автомобилей КамАЗ, которым управлял 51-летний житель Уфы и «Renault Logan», под управлением 41-летний житель Благоварского района.

Отмечается, что в результате ДТП водитель легковушки и его 40-летний пассажир скончались на месте происшествия от полученных травм.

Сообщается, что всего на дорогах Башкирии 19 января текущего года было зарегистрировано десять автомобильных аварий. При этом три человека погибли и девять получили травмы.

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