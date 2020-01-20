Сеул, 20 января 2020, 08:20 — REGNUM В Сеуле зафиксирован первый подтвержденный случай заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом передает «Рёнхап».
Сообщается, что женщина, приехавшая из Китая в Сеул, болела лихорадкой. Оперативное обследование позволило выявить наличие в организме женщины новый тип коронавируса.
Также стало известно, что на прошлой неделе женщина посетила город Ухань в китайской провинции Хубэй.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в китайском городе Ухань новый тип коронавируса унёс три жизни, количество выявленных случаев заражения возросло до 198.
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