Пермь, , 08:19 — REGNUM В Перми 20 января в результате коммунальной аварии, когда в пятиэтажном доме произошел прорыв трубы отопления, пострадали 11 человек. Пятеро погибли, трое доставлены в ожоговый центр, еще трое отказались от госпитализации, сообщила глава минздрава Прикамья Оксана Мелехова в Instagram.

«Три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», — отметила министр.

Напомним, утром 20 января в мини-отеле «Карамель» из-за прорыва трубы отопления смертельные травмы получили пять человек. Устанавливаются личности погибших. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.