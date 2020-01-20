Татарск, Новосибирская область, , 08:12 — REGNUM В Новосибирской области в прошедшие выходные сгорел торговый центр в городе Татарске. По данным регионального управления МЧС РФ, 20 человек самостоятельно эвакуировались из здания. По оперативной информации, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило вечером 18 января — в 16:30 по местному времени, — уточнили в ведомстве. — На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на первом этаже трёхэтажного здания наблюдалось плотное задымление, из окон которого шёл густой черный дым».

На локализацию возгорания на площади 120 кв. метров ушло чуть более часа, спустя двенадцать минут было ликвидировано открытое горение. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Тушили его 28 человек.

Причину пожара установят дознаватели.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 января произошёл пожар в одноэтажном здании с мансардой торгового комплекса в Искитиме. После тушения было найдено тело мужчины. Следователи возбудили уголовное дело.

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