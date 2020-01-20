Пермь, , 08:10 — REGNUM В отеле на улице Советской Армии в Перми пять человек смертельно обварились кипятком. Информацию об этом журналистам подтвердили в экстренных службах региона.

В ночь на 20 января в здании прорвало трубу. Горячая вода хлынула на цокольный этаж, где находились люди. Постояльцы получили ожоги. Пять человек погибли. Ещё некоторые госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о четверых погибших. По факту трагедии заведено уголовное дело. Его возбудили по факту оказания услуг, не отвечающим нормам безопасности. А прокуратура начала проверку.

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