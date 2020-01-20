Самара, , 08:12 — REGNUM Местного жителя в Самаре подозревают в убийстве мужчины, который приехал навестить своего ребенка. Об этом 19 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Убийство произошло днем 19 января на улице рядом с частным домом в поселке Мехзавод. По предварительной версии следствия, что 39-летний подозреваемый несколько раз выстрелил из оружия «сайга-410» в 36-летнего мужчину. От полученных ран последний скончался на месте.

По предварительной информации, потерпевший приехал в поселок, чтобы навестить своего ребенка, проживавшего с его бывшей женой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи уже задержали подозреваемого, изъяли оружие и устанавливают его личность.

Расследование уголовного дела продолжается.

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