Петропавловск-Камчатский, , 07:57 — REGNUM Морозы до минус 40 градусов ожидают на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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Такие низкие температуры нетипичны для полуострова. В связи с резким падением температур спасатели прогнозируют рост числа техногенных пожаров — в домах, особенно частных, начинают интенсивно использовать обогреватели, часто самодельные и неисправные. Повышается и вероятность случаев обморожения людей, находящихся на открытом воздухе длительное время — например, рыбаков и охотников.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка встретила Новый год обильным снегопадом и штормовым ветром.