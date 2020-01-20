Анабарский район, Якутия, , 07:45 — REGNUM В полицию Анабарского района Якутии позвонила женщина и рассказала, что двоих её знакомых насильно удерживает мужчина, ей самой удалось сбежать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Наряд полиции прибыл по указанному адресу и обнаружил в квартире дома двоих мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести и ранее судимого пять раз 37-летнего похитителя.

В ходе следствия установлено, что мужчина приревновал свою супругу сразу к двум мужчинам. Он силой ворвался в дом одного из них и насильно увёз их на буране к себе домой. При этом прихватил и женщину, которой позже удалось сбежать и вызвать полицию.

У потерпевших — различные телесные повреждения: у одного сломана рука, а у второго челюсть. У женщины — синяки и ушибы. Выяснилось, что ревнивый супруг избивал задержанных гвоздодёром.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, подозреваемого отправили в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, 21-летнего парня в Уфе подозревают в избиении своего знакомого, после чего тот впал в кому.