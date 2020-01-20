Пермь, , 07:34 — REGNUM Число погибших из-за прорыва трубы в мини-отеле Перми «Карамель» выросло до пяти человек. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее речь шла о четырех погибших, теперь, по предварительным данным, погибших пятеро. На месте работают следователи. В здание гостиницы доступ ограничен.

Напомним, утром 20 января в гостевом доме, расположенном в подвальном помещении здания по ул. Советской Армии, произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы отопления кипяток хлынул на цокольный этаж.

Губернатор Максим Решетников поручил Минздраву и Минсоцразвития оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.