Якутск, , 07:29 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью кори в Якутске за прошедшую неделю значительно улучшилась — эффект дала массовая вакцинация населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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На 20 января общее количество заболевших корью — 73 человека, из которых 53 взрослых и 20 детей. По данным специалистов, за неделю зафиксировано всего два случая заболевания корью.

Вакцинация продолжится до 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее двое детей и двое взрослых заболели корью с конца декабря 2019 по 13 января.