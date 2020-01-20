Екатеринбург, , 06:46 — REGNUM В Свердловской области микроавтобус, который возвращался с выставки собак из Екатеринбурга в Казань, вылетел в кювет и перевернулся. Как сообщает информационный портал Е1, в машине находились три человека, которые перевозили четыре собаки.

Попавшие в аварию (по предварительным данным никто не пострадал) подали сигнал бедствия, после чего за ними выехали из Перми, чтобы доставить до гостиницы. На данный момент все участники выставки и их питомцы направились отогреваться в гостиницу. Также откопан вылетевший в кювет автобус — его доставят в сервис своим ходом.

Отметим, что на помощь попавшим в аварию прибыли сотрудники дорожно-постовой службы и до приезда машины из Перми, пассажиры автобуса отогревались в машине полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловскую область накрыли обильные снегопады, в результате чего ухудшились дорожные условия. Так 19 января под Нижними Сергами произошло ДТП из-за того, что машину занесло на заснеженной дороге. Погибли два человека.