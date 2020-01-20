Руководитель пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова на своей странице в соцсети отметила, что на месте ЧП работают экстренные службы, в том числе спасатели Пермской городской службы спасения, дежурит семь бригад скорой помощи.
ЧП в отеле Перми: пострадавшие и семьи погибших получат помощь
В Перми на место смертельного ЧП, которое произошло утром 20 января в мини-отеле по ул. Советской Армии, выезжали губернатор Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов. Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, сообщает 59.ru.
В Перми мини-отель, где обварились постояльцы, располагает пятью номерами
Согласно информации, опубликованной на сайте мини-гостиницы, в отеле на улице Советской Армии всего пять номеров: люкс, два номера с двуспальными кроватями для семейных пар и влюбленных и два номера с односпальными кроватями. От гостевого дома «Карамель» за 5−10 минут добраться до центра города, поблизости есть городской транспорт.
Пост министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой в Instagram.
На месте аварии в отеле Перми дежурит скорая помощь
В Перми скорая помощь прибыла к гостинице по ул. Советской Армии, 21, где насмерть обварились постояльцы, через 10 минут после поступления вызова, сообщила глава минздрава Пермского края Оксана Мелехова в Instagram.
В настоящее время на месте ЧП медики продолжают нести дежурство.
К месту ЧП прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.
На месте работают экстренные службы.
Люди находились в цокольном этаже. Именно туда хлынул кипяток из разорванной трубы отопления.
Ещё трое доставлены в больницу.
Ожоги получили семь человек. Четверо из них погибли.