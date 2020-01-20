В Перми скорая помощь прибыла к гостинице по ул. Советской Армии, 21, где насмерть обварились постояльцы, через 10 минут после поступления вызова, сообщила глава минздрава Пермского края Оксана Мелехова в Instagram.

В настоящее время на месте ЧП медики продолжают нести дежурство.