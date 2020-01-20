20 Января
 
7:25

Прорыв горячей воды в хостеле. Пермь. 112

7:23

Руководитель пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова на своей странице в соцсети отметила, что на месте ЧП работают экстренные службы, в том числе спасатели Пермской городской службы спасения, дежурит семь бригад скорой помощи.

7:22

ЧП в отеле Перми: пострадавшие и семьи погибших получат помощь

В Перми на место смертельного ЧП, которое произошло утром 20 января в мини-отеле по ул. Советской Армии, выезжали губернатор Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов. Губернатор поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, сообщает 59.ru.

7:08

В Перми мини-отель, где обварились постояльцы, располагает пятью номерами

Согласно информации, опубликованной на сайте мини-гостиницы, в отеле на улице Советской Армии всего пять номеров: люкс, два номера с двуспальными кроватями для семейных пар и влюбленных и два номера с односпальными кроватями. От гостевого дома «Карамель» за 5−10 минут добраться до центра города, поблизости есть городской транспорт.

6:57

Пост министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой в Instagram.

6:52

На месте аварии в отеле Перми дежурит скорая помощь

В Перми скорая помощь прибыла к гостинице по ул. Советской Армии, 21, где насмерть обварились постояльцы, через 10 минут после поступления вызова, сообщила глава минздрава Пермского края Оксана Мелехова в Instagram.

В настоящее время на месте ЧП медики продолжают нести дежурство.

6:48

К месту ЧП прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.

6:47

На месте работают экстренные службы.

6:47

Люди находились в цокольном этаже. Именно туда хлынул кипяток из разорванной трубы отопления.

6:46

Ещё трое доставлены в больницу.

6:46

Ожоги получили семь человек. Четверо из них погибли.

6:45

В Перми из-за прорыва трубы насмерть обварились четыре человека