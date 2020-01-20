Архара, , 06:37 — REGNUM В посёлке Архара Амурской области во время тушения пожара спасатели обнаружили человека без признаков жизни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приамурью.

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По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, в результате чего загорелась зимняя кухня. Прибывшие пожарные смогли ликвидировать открытое горение в течение получаса.

«В горящей кухне было обнаружено тело погибшего мужчины 1963 года рождения. При пожаре пострадал подросток 2004 года рождения. С термическими ожогами он доставлен в Архаринскую районную больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье при пожаре в частном доме погибли пожилые мужчина и женщина.