Иркутск, , 06:24 — REGNUM К решению проблемы бывшего ведомственного общежития Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) в Иркутске подключился новый глава Приангарья Игорь Кобзев. Как сообщает официальный сайт региона, вопрос с переселением пяти семей из аварийного здания должен быть решен течение месяца.

Замороженное бывшее общежитие Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища Цитата из группы «Типичный Иркутск» (ВК)

«При необходимости здесь нужно вводить режим ЧС. Здесь проживают семьи с детьми, люди не могут находиться в таких условиях. Я настоятельно рекомендую властям города в кратчайшие сроки закрыть эту тему», — сказал временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Общежитие Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища Цитата из группы «Типичный Иркутск» (ВК)

Известно, что ранее он побывал в гостях у одной из семей, где воспитывается четверо детей, один из которых имеет инвалидность. По словам хозяйки Натальи Чуприной, маневренный фонд, в которым городские власти предложили переехать бедствующим, незначительно отличаются от нынешних условий. На что глава региона заявил, что в таком случае жильцам замороженного общежития нужно предоставить гостиницы, а также помочь решить родителям вопросы с доставкой детей в школы и детские сады.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ИВВАИУ закрыли в 2009 году. В 2016 году здание общежития было передано Министерством обороны РФ муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до настоящего времени на него не зарегистрировано в установленном порядке.

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Впечатляющие фотографии аварийного здания, размещённые в группе «Типичный Иркутск» (ВК), стали поводом для журналистских публикаций и проведения доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Выяснилось, что в доме, не пригодном для проживания, вынуждены существовать пять семей. Ранее администрация Иркутска предложила бедствующим семьям бесплатную правовую помощь в подготовке для документов для того, чтобы через суд подтвердить свое право пользования жилыми помещениями и решить вопрос о предоставлении вне очереди другого жилого помещения по договору социального найма.

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