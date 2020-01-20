Иркутск, 20 января 2020, 06:24 — REGNUM К решению проблемы бывшего ведомственного общежития Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) в Иркутске подключился новый глава Приангарья Игорь Кобзев. Как сообщает официальный сайт региона, вопрос с переселением пяти семей из аварийного здания должен быть решен течение месяца.
«При необходимости здесь нужно вводить режим ЧС. Здесь проживают семьи с детьми, люди не могут находиться в таких условиях. Я настоятельно рекомендую властям города в кратчайшие сроки закрыть эту тему», — сказал временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Известно, что ранее он побывал в гостях у одной из семей, где воспитывается четверо детей, один из которых имеет инвалидность. По словам хозяйки Натальи Чуприной, маневренный фонд, в которым городские власти предложили переехать бедствующим, незначительно отличаются от нынешних условий. На что глава региона заявил, что в таком случае жильцам замороженного общежития нужно предоставить гостиницы, а также помочь решить родителям вопросы с доставкой детей в школы и детские сады.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ИВВАИУ закрыли в 2009 году. В 2016 году здание общежития было передано Министерством обороны РФ муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до настоящего времени на него не зарегистрировано в установленном порядке.
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Впечатляющие фотографии аварийного здания, размещённые в группе «Типичный Иркутск» (ВК), стали поводом для журналистских публикаций и проведения доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Выяснилось, что в доме, не пригодном для проживания, вынуждены существовать пять семей. Ранее администрация Иркутска предложила бедствующим семьям бесплатную правовую помощь в подготовке для документов для того, чтобы через суд подтвердить свое право пользования жилыми помещениями и решить вопрос о предоставлении вне очереди другого жилого помещения по договору социального найма.
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