Хабаровск, , 06:24 — REGNUM Школьники в селе Новокуровка Хабаровского края с 9 января не получают положенного им школьного питания. После установки в школе тёплого туалета, руководство учебного заведения объявило, что денег на питание нет.

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В редакцию регионального ИА ДВ-Новости обратилась жительница Новокуровки, которая рассказала о вопиющей ситуации. Однако в районном управлении образования сообщили, что тёплый туалет в проблеме не виноват: установить тёплые туалеты в сельских школах ещё в 2018 году поручил тогда глава российского правительства Дмитрий Медведев, на эти цели муниципалитетам выделяются субсидии.

Проблема, как объяснили чиновники, в том, что школа Новокуровки накопила огромный долг перед поставщиками продуктов. Чиновники также сообщили, что сейчас занимаются решением этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, реформа школьного питания в Хабаровском крае, инициатором которой стал губернатор Сергей Фургал, всё чаще даёт сбои. По мнению экспертов, реформа не продуманна, начали проводить её наспех и теперь нормы питания школьников всё чаще нарушаются по всему краю.