Екатеринбург, , 06:13 — REGNUM На Урале по прогнозам синоптиков ожидается резкое похолодание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В ночь на вторник, 21 января ожидается снижение температуры до 11−13 градусов мороза, а днём до 8−10 градусов ниже нуля.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге установилась необычная для зимнего периода погода. Средняя температура за прошедшие дни января составляет около 5 градусов мороза.

Так сегодня, 20 января температура чуть ниже нуля и по прогнозам синоптиков в течение дня она составит 2−4 градуса мороза.

Отметим, что также в Свердловской области выпали обильные осадки в виде снега.

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