Екатеринбург, , 06:03 — REGNUM Из-за обрушившегося на Средний Урал снегопада значительно осложнилось движение как на городских, так и на загородных трассах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«Основная рекомендация — отказаться от поездок на личном транспорте», — уточнили в пресс-службе.

Госавтоинспекция проводит усиленное патрулирование трасс, а сотрудники ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января под Нижними Сергами произошло смертельное ДТП, после того как легковой автомобиль занесло на заснеженной дороге и вынесло на встречную полосу. В результате аварии два человека погибли, ещё четыре — получили травмы.

Напомним, что в Свердловской области сильный снегопад начался в выходные и продолжается до сих пор.

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