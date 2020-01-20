Биробиджан, , 06:15 — REGNUM В дневное время возле школы № 10 города Биробиджана прямо на глазах прохожих мучительно умирала крупная собака. Очевидцы уверены — собака стала жертвой дог-хантеров.

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Председатель областной зоозащитной организации «Добрые руки» Ольга Батенкова говорит, что это далеко не первый случай за последнее время. Хозяевам псов она предлагает запастись пиридоксином, введение которого при первых признаках отравления может спасти собаке жизнь, пишет EAOMedia.

«Массовые убийства бездомных животных теперь строго караются законом, вот только не спешит никто найти и наказать, наверное, всё-таки выгоднее вытравить всех собак и сэкономить пять миллионов рублей, вместо строительства приюта для животных. Мне бы хотелось, чтобы отравители знали, что законы меняются, и, если раньше они ничем не рисковали, то теперь они попадают под уголовное наказание», — сказала зоозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ правоохранители ищут виновных в массовом отравлении собак.