Южно-Сахалинск, , 06:04 — REGNUM В сахалинском селе Быков нечистоты из канализации разливаются по ванным и туалетам в квартирах жильцов.

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Один из жителей села выложил видеосъемку в интернет. На видео — ванная комната, тонущая в нечистотах. Мужчина рассказал, что кошмар длится уже три дня, но ответственные службы не реагируют.

По данным РИА Сахалин и Курилы, звонки в экстренные службы ничего не дают: одни говорят, звоните в райцентр Долинск, в Долинске отправляют обратно в Быков. Мужчина говорит, что люди сидят без воды и канализации третьи сутки. Дом, в котором происходит коммунальный кошмар, аварийный. В нём нет подвала, подобные ситуации случаются регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, в сахалинском Поронайске после модернизации водовода, из кранов в квартирах жителей вместо воды потекла грязь. Администрации Поронайска пришлось судиться с подрядчиком.