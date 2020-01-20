Нижние Серги, Свердловская область, , 05:25 — REGNUM На Урале два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия под Нижними Сергами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

По данным дорожной полиции, 19 января автомобиль «Рено Логан» занесло на дороге и вынесло на встречную полосу, в результате чего он столкнулся с машиной «Шевроле Клан».

Нп месте ДТП погибли водитель и пассажир «Рено Логан», ещё один пассажир получил травмы. Также были травмированы водитель и два пассажира «Шевроле Клан».

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ДТП произошло под Нижними Сергами 18 января. На автодороге Нижние Серги — Михайловск — Арти, выехавший на встречную полосу автомобиль «Лада Калина» столкнулся с грузовым автомобилем. В результате дорожной аварии, водитель и пассажир легковой машины погибли на месте.

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