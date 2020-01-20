Владивосток, , 04:36 — REGNUM Причиной пожара в торговом центре «Максим» стало замыкание электропроводки одного из кафе, которое не было оборудовано установкой пожаротушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

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Следствем установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в помещении склада одного из кафе, которое, вопреки закону, не было оборудовано автоматической установкой пожаротушения, уточнили в Генпрокуратуре.

«Между тем, должностными лицами ГУ МЧС России по Приморскому краю вопрос соблюдения предусмотренных обязательных требований в заведении общественного питания изучен не был. По факту непринятия мер к выявлению, устранению отмеченных грубых нарушений по материалу прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении.

Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев внёс представление в ГУ МЧС России по Приморью, по результатам рассмотрения которого был усилен контроль за исполнением законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 160 предпринимателей из Владивостока лишились своего имущества во время пожара в торговом центре «Максим».