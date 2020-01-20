Хабаровск, , 04:34 — REGNUM Два посёлка в северном Верхнебуреинском районе Хабаровского края остались без тепла и света из-за аварии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Верхнебуреинского района.

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Из-за сбоя на трансформаторной подстанции нарушено энергоснабжение посёлка Тырма Верхнебуреинского района. Под отключение попали более 350 домов, в которых проживают порядка 1900 человек. Также обесточенными оказались школа, детский сад, больница и железнодорожная станция. При этом на центральной котельной посёлка аварийный генератор не сработал, на остальных котельных поселения аварийных источников питания нет. В администрации Верхнебуреинского района оказались не готовы сообщить насколько быстро и эффективно ликвидируется авария и её последствия. Сообщили только, что глава района и специалисты — коммунальщики сейчас работают в посёлке Тырма.

По той же причине пропало энергоснабжение в посёлке Аланап того же района. Там в большинстве домов имеется печное отопление.

В посёлке Тырма удалось запитать котельные по резервной схеме от сети ДЖВД. В готовности к вылету находится вертолёт МЧС РФ с группой спасателей ДВРПСО МЧС РФ и резервными генераторами на борту. Генераторы предоставлены правительством Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Хабаровском крае проходит со множеством аварий. Ранее без тепла из-за аварии на ТЭЦ остались тысячи жителей Хабаровска, посёлки северных Ульчского и Верхнебуреинского районов.