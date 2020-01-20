Урумчи, Китай, , 01:49 — REGNUM По меньше мере три человека пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Как сообщал Сейсмологический центр Китая, землетрясение произошло 19 января в уезде Цзяши округа Кашгар в 9:27 по Пекину, после чего последовала серия афтершоков, самый сильнейший из которых был магнитудой 5,2.

Некоторые жители уезда ощутили сильные толчки. Особенно это коснулось тех, кто живет в многоэтажных зданиях. Часть из них остались на улице в страхе возвращаться домой.

Не обошлось без пострадавших близ эпицентра толчков. Из трех пострадавших один находится в критическом состоянии. На месте работают медики и сотрудники экстренных служба, а также государственных ведомств.

Девять пассажирских поездов, проходивших близ зоны землетрясения, временно остановлены. Проводятся проверки железнодорожных путей. В некоторых пострадавших районах проводится эвакуация людей.

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