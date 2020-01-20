Гонолулу, США, , 01:21 — REGNUM Полиция Гонолулу ищет преступника убившего двух офицеров полиции, в то время как пожарные тушат подожженные им дома, сообщает 19 января Honolulu Star-Advertiser.

По неподтвержденной информации, поводом для вызова полицейских стал конфликт с применением холодного оружия в одном из домов столицы штата Гавайи. Прибывших к месту происшествия полицейских подозреваемый встретил стрельбой из пистолета, в результате чего оба стража порядка получили смертельные ранения. Пресс-секретарь полиции Мишель Ю подтвердила информацию о ранении двух офицеров, не дав никакой дополнительной информации.

Между тем по данным СМИ, пытаясь скрыться с места преступления, неизвестный поджег дом. Пламя очень быстро распространилось на соседние здания. По последней информации, в результате пожара пострадали 12 домов, пять из которых сгорели дотла.