Пекин, 20 января 2020, 01:01 — REGNUM По меньшей мере три человека были ранены в результате мощного землетрясения на северо-западе Китая, сообщает 20 января Xinhua.
Сообщается, что вечером 19 января в китайской провинции Синьцзянь произошло по меньшей мере восемь мощных подземных толчков магнитудой 6,4. Сейсмологи заявили, что очаг землетрясения находился на глубине 16 км.
В результате разрушений пострадали не менее трех человек. Один из них находится в больнице в критическом состоянии.
В пострадавшие районы Китая направлены отряды МЧС ведется эвакуация населения.