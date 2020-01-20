Пекин, , 01:01 — REGNUM По меньшей мере три человека были ранены в результате мощного землетрясения на северо-западе Китая, сообщает 20 января Xinhua.

Сообщается, что вечером 19 января в китайской провинции Синьцзянь произошло по меньшей мере восемь мощных подземных толчков магнитудой 6,4. Сейсмологи заявили, что очаг землетрясения находился на глубине 16 км.

В результате разрушений пострадали не менее трех человек. Один из них находится в больнице в критическом состоянии.

В пострадавшие районы Китая направлены отряды МЧС ведется эвакуация населения.