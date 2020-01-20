Таганрог, Ростовская область, , 00:33 — REGNUM В Таганроге Ростовской области неизвестные открыли стрельбу по припаркованным автомобилям. Подтверждающее видео распространили подписчики социальных сетей, передаёт ИА REGNUM.

«С балкона многоэтажного дома неизвестные стреляли по припаркованным автомобилям из страйкбольного автомата. Вскоре приехали полицейские, задержали стрелков и отвезли в отделение», — уточнил автор поста в паблике «Ростов Главный».

В региональном управлении МВД России информацию «о нарушении общественного порядка и возможном использовании предмета, схожего с оружием» (цитата РИА Новости) подтвердили, уточнив, что по данному факту проводится проверка.