Ростов-на-Дону, , 00:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону вандалы изуродовали пассажирские автобусы, курсирующие по городским маршрутам. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«В период с 17 по 18 января неизвестными лицами были испорчены 13 автобусов. На остановках во время посадки и высадки пассажиров злоумышленники разрисовали заднюю часть транспортных средств несмывающимися автомобильными маркерами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что акты вандализма зафиксированы в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону. Власти надеются, что полицейским удастся отыскать злоумышленников.