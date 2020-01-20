Урумчи, Китай, , 00:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 19 января Китайский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 22:23 по пекинскому времени 19 января по координатам 39,89 градуса северной широты и 77,46 градуса восточной долготы на глубине 14 км.

Отметим, что новые, достаточно сильные толчки последовали за более мощными магнитудой 6,4 почти по тем же координатам.

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