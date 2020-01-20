Джакарта, , 00:22 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли и еще шесть остаются пропавшими без вести в результате обрушения подвесного моста на западе Индонезии, сообщает 19 января Xinhua со ссылкой на представителя чрезвычайного ведомства страны.

Причиной обрушения подвесного моста стало наводнение, нахлынувшее на западные провинции Индонезии в результате проливных дождей.

Всего в момент трагедии на мосту находились 17 человек. Предположительно 10 из них погибли. Поиски тел 6 человек продолжаются.