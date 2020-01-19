Запорожье, Украина, , 20:21 — REGNUM Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины. Об этом сообщила 19 января пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Пограничный контроль … не прошла группа актеров из РФ (фамилии жителей РФ не называются), — говорится в сообщении. — Они (артисты) прибыли рейсом с Варшавы».

Отмечается, что один из актеров «незаконно посещал» Крыма, а другие не смогли объяснить цель своего визита на Украину.

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вошёл в состав РФ после госпереворота в Киеве. Более 95% участников общекрымского референдума поддержали воссоединение с РФ. В свою очередь, Украина считает Крым своей территорией.