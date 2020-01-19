Бейрут, , 19:37 — REGNUM В результате столкновения демонстрантов и сотрудников правопорядка в Ливане пострадали порядка 400 человек, об этом 19 января сообщает Al Arabia.

Новый всплеск насилия был крупнейшим с начала акций протеста в октябре 2019 года. Манифестации вызвали противоречивую реакцию со стороны представителей власти страны.

В то время как президент Ливана Мишель Аун призвал вооруженные силы навести порядок в столице государства, городе Бейрут, министр внутренних дел страны Рая эль-Хасан отстаивала право людей на мирный протест.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются с октября 2019 года. Демонстранты, недовольные повышением налогов, вышли на улицы страны. Вскоре начали раздаваться и политические лозунги, что привело к отставке правительства.

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