Калининград, , 19:33 — REGNUM Молодой мужчина получил серьёзную травму во время крещенских купаний в проруби в Калининградской области. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в поселке Ровное Гвардейского района. 23-летний местный житель, произнеся поздравительную речь, прыгнул в купель вниз головой и ударился о дно, после чего всплыл спиной вверх.

Извлекать пострадавшего из воды пришлось спасателям, сам он выбраться был не в состоянии, сказав, что не чувствует рук и ног. Молодого человека тут же передали дежурившим у купели медикам бригады скорой помощи.

Мужчина был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали перелом шейного отдела позвоночника.

В связи с произошедшим ГУ МВД по Калининградской области начало проверку причин и обстоятельств ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что женщине в Москве понадобилась помощь спасателей после купания в проруби на Святом озере в Москве.

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