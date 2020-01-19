Москва, , 19:00 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми автомобилями в Москве. Об этом 19 января сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 16:30 на 5-ой улице Ямского поля. Столкнулись автобус и легковые автомобили «Мазда» и «БМВ». Один из автомобилей въехал в отбойник.

В результате аварии пострадали два человека. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели водителя и пассажира квадроцикла в результате столкновения с грузовиком в Московской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с участием грузовика и квадроцикла в Подмосковье погибли два человека